Чем питиются лягушки и как они захватывают пищу
Биология
Чем питиются лягушки и как они захватывают пищу
Ответ(ы):
Гость:
Лягушки питаются мелкими насекомыми. они захватывают пищу своим длинным липким языком
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Напишите программу которая будет сколько букв в написанном предложении пробелы не должен читать делать в паскале
Математика
Математика
Один робітни за годину скошує траву на площі 4 а,а інший робітник на площі 6 а.Яку площу вони скосять за 2 год, якщо працюватимуть разом?
Алгебра
Найдите промежутки возрастания и убывания функции: Дальше не совсем понимаю как правильно. Надо f'(x)>0 решать или f'(x)<0