Чем питиются лягушки и как они захватывают пищу

Биология
Чем питиются лягушки и как они захватывают пищу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лягушки питаются мелкими насекомыми. они захватывают пищу своим длинным липким языком
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Напишите программу которая будет сколько букв в написанном предложении пробелы не должен читать делать в паскале
Ответить
Математика
29 целых 49/53 - 8 целых 49/53
Ответить
Математика
Один робітни за годину скошує траву на площі 4 а,а інший робітник на площі 6 а.Яку площу вони скосять за 2 год, якщо працюватимуть разом?
Ответить
Алгебра
Найдите промежутки возрастания и убывания функции: Дальше не совсем понимаю как правильно. Надо f'(x)>0 решать или f'(x)<0
Ответить
Русский язык
Труд человека кормит,а лень портит. определить время глагола
Ответить