Высота равнобедренного треугольника опущенная на боковую сторону образует с осн??ванием угол равный 32 градусов Вычислите градусные меры углов данного треугольника
Математика
Высота равнобедренного треугольника опущенная на боковую сторону образует с осн??ванием угол равный 32 градусов Вычислите градусные меры углов данного треугольника
Ответ(ы):
Гость:
58 58 и 64 опускаем высотк берем нижний триугольник там будут углы 32 90 и 180-32-90=58 это один из сновных углов соответственно триугольник равнобедренный и другой угол тоже 58 а третий находим 180 -58-58= 64 аот мы и получаем 58 58 и 64
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