Даю 30 баллов ! Грамматическая основа. Непосредственным источником энергии в ор??анизме человека является глюкоза в крови.
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Даю 30 баллов ! Грамматическая основа. Непосредственным источником энергии в ор??анизме человека является глюкоза в крови.
Ответ(ы):
Гость:
Источники - подлежащие. является - сказуемое
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