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С меньше 3004 на 68 составьте уравнение и решите.
Математика
С меньше 3004 на 68 составьте уравнение и решите.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
C+64=3004 c=3004-68 c=2936
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