Из каких профессий,специальностей пришли в разговорный язык следующие фразеолог??змы? 1.Сидеть у моря и ждать погоды,бросить якорь,полный вперед,попутного ветра. 2.Вызвать огонь на себя,встать в строй,взять мушку. 3.Войти в ...
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Из каких профессий,специальностей пришли в разговорный язык следующие фразеолог??змы? 1.Сидеть у моря и ждать погоды,бросить якорь,полный вперед,попутного ветра. 2.Вызвать огонь на себя,встать в строй,взять мушку. 3.Войти в роль,под занавес,сойти со сцены,быть на вторых ролях,этот номер не пройдет. 4.Шито белыми нитками,с иголками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Как я думаю - моряк. 2.Солдат 3.Артист, актер 4.Швея, портной.
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