Из какой басни Крылова данная мораль?:-"К несчастью,тот ж бывает у людей:Как ни полезна вещь,-цены незная ей,Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;А ежели невежда познатней,так он её ещё и гонит."

Литература

Из какой басни Крылова данная мораль?:-"К несчастью,тот ж бывает у людей:Как ни полезна вещь,-цены незная ей,Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;А ежели невежда познатней,так он её ещё и гонит."

Автор: Гость