Из какой басни Крылова данная мораль?:-"К несчастью,тот ж бывает у людей:Как ни полезна вещь,-цены незная ей,Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;А ежели невежда познатней,так он её ещё и гонит."

Литература
Из какой басни Крылова данная мораль?:-"К несчастью,тот ж бывает у людей:Как ни полезна вещь,-цены незная ей,Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;А ежели невежда познатней,так он её ещё и гонит."
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Ответ(ы):
Гость:
Басня - Мартышка и очки.
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