Из художественной литературы выпишите сущ.+ прилагательное 5 слов
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Из художественной литературы выпишите сущ.+ прилагательное 5 слов
Ответ(ы):
Гость:
ТЯЖЁЛАЯ РАБОТА,ШУМНЫЙ ЛЕС,БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ,ЗЕЛЁНОЕ ЯБЛОКО,СИНЕЕ НЕБО
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