Из молока получают 21 процент сколько сливок получает из 400 кг молока

Математика
Из молока получают 21 процент сколько сливок получает из 400 кг молока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400\21=19,0476190476. Думаю так. Потомучто больше никак.
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