Из молока получают 21 процент сколько сливок получает из 400 кг молока
Математика
Из молока получают 21 процент сколько сливок получает из 400 кг молока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400\21=19,0476190476. Думаю так. Потомучто больше никак.
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