Падеж к словам в скобках охота на (моржа), запах (розы) , рассказ о (слоне), журчание (ручья), застеклили (окно), испугался (мыши) , жители (страны) дать сена ( коню)
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Падеж к словам в скобках охота на (моржа), запах (розы) , рассказ о (слоне), журчание (ручья), застеклили (окно), испугался (мыши) , жители (страны) дать сена ( коню)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моржа- Р. п. розы- Р. п. слоне- П. п ручья-Р. п Окно- В. п. мыши-Р. п. Страны- Р. п. Коню - Д. п.
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