Падеж к словам в скобках охота на (моржа), запах (розы) , рассказ о (слоне), журчание (ручья), застеклили (окно), испугался (мыши) , жители (страны) дать сена ( коню)

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Падеж к словам в скобках охота на (моржа), запах (розы) , рассказ о (слоне), журчание (ручья), застеклили (окно), испугался (мыши) , жители (страны) дать сена ( коню)

Автор: Гость