Из пред­ло­же­ний 16—20 вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В при­ла­га­тель­ных, об­ра­зо­ван­ных от су­ще­стви­тель­ных с по­мо­щью суф­фик­сов -ЕНН-, -ОНН-, пи­шет­ся НН

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Из пред­ло­же­ний 16—20 вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В при­ла­га­тель­ных, об­ра­зо­ван­ных от су­ще­стви­тель­ных с по­мо­щью суф­фик­сов -ЕНН-, -ОНН-, пи­шет­ся НН

Автор: Гость