Из предложений 16—20 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ЕНН-, -ОНН-, пишется НН
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Из предложений 16—20 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ЕНН-, -ОНН-, пишется НН
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