Из предложения 6 выпишите слово, провописание приставки в котором зависит от стоя??ей после нее согласной.Из предложения 2 выпишите словосочитание соотвецтвующее схеме местоимение+существительное
Русский язык
Из предложения 6 выпишите слово, провописание приставки в котором зависит от стоя??ей после нее согласной.Из предложения 2 выпишите словосочитание соотвецтвующее схеме местоимение+существительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодость-это замечательное слово, которое вызывает много позитивных эмоций. Когда ты молодой для тебя открываются новые возможности, каждый день ты общаешься и знакомишься с новыми людьми, ты делаешь невероятные поступки и тебе кажется, что море по колено. Молодость-это стремление к чему то неизведанному, новому. А так как всю жизнь мы что-то узнаем, то я с полной уверенностью могу заявить, что все таки молодость -это состояние души. Например, человек которому 60 лет не смотря на свое бедное высохшее тело, дряхлую кожу, глубокие морщины может: купаться в ополонке, путешествовать в разные города на экскурсии, заводить новые знакомства и просто получать удовольствие от жизни. Тебе столько лет, на сколько ты себя ощущаешь. Никогда не нужно себя старить , нужно жить и радоваться каждому дню. Молодость-это душа!
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