Какое кол-во теплоты потребуется для того чтобы в алюминиевой чайнике массой 700 грамм вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20 градусов Цельсия.

Физика

Какое кол-во теплоты потребуется для того чтобы в алюминиевой чайнике массой 700 грамм вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20 градусов Цельсия.

Автор: Гость