Какое кол-во теплоты потребуется для того чтобы в алюминиевой чайнике массой 700 грамм вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20 градусов Цельсия.
Физика
Какое кол-во теплоты потребуется для того чтобы в алюминиевой чайнике массой 700 грамм вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20 градусов Цельсия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=0.7 кг c1=900 Дж/кгград m2=2 кг c2=4200 Дж/кгград t1=20 C t2=100 C Q-? Q=Q1+Q2 Q1-нагревание чайника Q1=m1c1(t2-t1) Q1=0.7*900*80=50 400 Дж Q2-нагревание воды Q2=m2c2(t2-t1) Q2=2*4200*80=672 000 Дж Q=672000+50400=722 400 Дж=722,4 кДж
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