Из пункта А отправился автомобиль ,, Москвич,, со скоростью 70 км/ч. Спустя 45 мин из п??нкта В, удалённого от А на 17,5 км, вслед за ним выехали ,, Жигули,, со скоростью на 20% большей. Сколько времени потребуется ,,Жигулям,, ...

Математика
Из пункта А отправился автомобиль ,, Москвич,, со скоростью 70 км/ч. Спустя 45 мин из п??нкта В, удалённого от А на 17,5 км, вслед за ним выехали ,, Жигули,, со скоростью на 20% большей. Сколько времени потребуется ,,Жигулям,, , чтобы догнать ,, Москвич,, ?
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