Из пункта m в пункт n со скоростью 5 км/ч отправился пешеход, а через 2 ч вслед за ним ??з M в N выехал велосепедист, двигавшийся со скоростью 9 км/ч. Какое расстояние s(км) будет между ними через t(ч) после выезда велосепедиста

Алгебра

Из пункта m в пункт n со скоростью 5 км/ч отправился пешеход, а через 2 ч вслед за ним ??з M в N выехал велосепедист, двигавшийся со скоростью 9 км/ч. Какое расстояние s(км) будет между ними через t(ч) после выезда велосепедиста

Автор: Гость