Из пунктов A и B, расстояние между которыми 25 километров, Одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл, скорость автомобиля x километров в час, a мотоцикла y километров в час. Запишите, что означают выражени...
Математика
Из пунктов A и B, расстояние между которыми 25 километров, Одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл, скорость автомобиля x километров в час, a мотоцикла y километров в час. Запишите, что означают выражения: а) 25/x б) 25/y в) x+y г) 25:(x+y)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25\x ч. - столько часов ехал автомобиль от А до Б 25\у ч. - столько часов ехал мотоцикл от А до Б Х+У км\ч скорость и автомобиля и мотоцикла вместе 25:(ч+у) ч - через столько часов встретились автомобиль и мотоцикл
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