Из пунктов A и B, расстояние между которыми 25 километров, Одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл, скорость автомобиля x километров в час, a мотоцикла y километров в час. Запишите, что означают выражени...

Математика

Из пунктов A и B, расстояние между которыми 25 километров, Одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл, скорость автомобиля x километров в час, a мотоцикла y километров в час. Запишите, что означают выражения: а) 25/x б) 25/y в) x+y г) 25:(x+y)

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