Iз семи кiлограмiв борошна спекли 24 булки. Скiльки булок можна спекти iз 84 кг борошна?

Математика
Iз семи кiлограмiв борошна спекли 24 булки. Скiльки булок можна спекти iз 84 кг борошна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 84:7= в 12 раз больше 84 кг муки 2) 24*12= 288 булок из 84 кг муки
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