Iз семи кiлограмiв борошна спекли 24 булки. Скiльки булок можна спекти iз 84 кг борошна?
Математика
Iз семи кiлограмiв борошна спекли 24 булки. Скiльки булок можна спекти iз 84 кг борошна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 84:7= в 12 раз больше 84 кг муки 2) 24*12= 288 булок из 84 кг муки
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