Из схем реакций приведённых в задании 9 выпишите отдельно схемы реакций: а)соединение, б)разложение, в)замещение, г)обмена не относящихся ни к одному из 4 типов.
Химия
Из схем реакций приведённых в задании 9 выпишите отдельно схемы реакций: а)соединение, б)разложение, в)замещение, г)обмена не относящихся ни к одному из 4 типов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединение: а)все Кроме третьего. б)все в)все кроме первого г)только второй Разложение: а)только третий в)только первый г)только первый и третий е)только четвёртый Замещение: г)только четвёртый д)все е)все кроме четвёртого А другой оставщиеся
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