Сколько будет 9×10 минус 2 степени, 31×10 минус 2, 60×10 минус 3
Математика
Сколько будет 9×10 минус 2 степени, 31×10 минус 2, 60×10 минус 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9санти; 31санти; 60мили
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