Гибель героев в произведении Тарас Бульба

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Смерть – одно из самых необычных и неизученных состояний человека. Но что есть смерть?.. смерть – это всего лишь конец существования одной оболочки, душа человеческая бессмертна… а что есть пустое тело по сравнению с божественным, с вечным, с душой?.. По смерти часто можно определить, что за человек был при жизни. Как говорится – «каждому воздастся по его поступкам»… В произведениях часто используют приём показа внутреннего мира, истинной сущности героя путём его смерти. Н. В. Гоголь использовал это в своей повести «Тарас Бульба». Автор так же использует приём троичности – возможно, из желания приблизить произведения к былинным мотивам, а может это имеет отношение и к христианству. Три главных героя – Тарас (бог, породивший начало жизни), его сын Остап (положительное начало, порождённое богом-отцом), и Андрий (отрицательное начало, так же порождённое отцом-богом). Остап, как и Христос, погибает за веру, за людей, в мучениях, но терпя всё. Андрий – искушённый, погибает от руки отца, что одновременно позорно и очень горько, Тарас – Тарас жизнь двум началам положил, сам и умер последним из этой троицы. Остап – положительное начало. Его смерть – от пыток у ляхов, но смерть безмолвная, долгая и мучительная. Остап гибнет за всё – за казачество, за дружбу, за любовь, за христианскую веру, за то, что он враг. Это говорит о его несравненных душевных и моральных качествах. Не сказать врагам ни слова, умереть, но промолчать, не дать слабину, не сдаться чёртовым ляхам, не предать Родину и себя…и перед смертью увидеть батьку, чтобы оценил он мужество сына… Андрий – смерть позорная, от руки собственного отца. Вообще, в жизни Андрий руководствовался чувствами, но не разумом. Именно поэтому из любви к прекрасной полячке предаёт он всё, всех – родину, отца, брата, дружбу – но не себя. В душе Андрий остаётся верным себе, что главное, но, увы – не очень правильное в данной ситуации. Андрия убивает собственный отец на поле битвы. Сделал ли отец зла своему сыну?.. на первый взгляд – да. Он лишил его одного из самого главного, что было у Андрия – его (Андриевскую) жизнь. Но если посмотреть на это с другой стороны – а что сделали бы с предателем казаки?.. наверняка Андрий не умер легко и быстро от пули в сердце, а гораздо больнее и мучительнее…получается, отец своим поступкам делает ему добро, и в этом случае оставаясь милостивым, аки бог. Смерть Андрия – необычайно горькая, обидная, и…лёгкая. Ему не пришлось испытывать тех мучений, что брату или отцу перед смертью… Сам Тарас погиб трагично, но славно. Из за чего он умер?.. а из-за того, что не оставил полякам даже люльки, верной спутницы казака во всех его походах, на морях и дома. И его, уже старого схватили, пользуясь его беспомощностью… Но в тот же миг, когда погибает Тарас, умирает и брат прекрасной панночки, сорвавшись с обрыва…природа тоже реагирует на события…взамен Бульбы – поляк… Тарас погибает на костре, разведённом под деревом, на котором его распяли. И в этом тоже есть схожесть с христианской религией. Желая унизить Тараса, ляхи, сами не желая того, делают ему добро – ведь своим поступкам они практически возводят казака в святые. Он ведь, как и все его соплеменники, погибает за ту же веру, за ту же дружбу, за тот же самый мир на земле… Он умер, не чувствуя боли. Он умер, успев сказать последнее слово своим казакам. Он почти счастлив – проклятые поляки не схватили их, так и не удастся захватить им Русь… Он умер в пламени…пламя – символ страсти, символ жизни, движения, порывов – за вечное спокойствие другого мира…он почти что проходит очищение огнём перед отходом в мир иной, в вечные сады Бога… И необычайно спокойная картина после его смерти – это символ того, что душа храброго атамана успокоилась… Тарас присутствовал при каждой смерти своих сыновей – и при смерти Андрия, и Остапа…он – отец, породивший их, им всё и закончилось… Три разных героя, три разных судьбы, три разных смерти… Каждому воздастся по поступкам его. Да будет это верным во веки веков.