Напишите пожалуйста сочинение на тему "Памятник Мамаев курган. Мои впечатления". буду очень признательна!)

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По-моему в этих бесконечных ступенях есть что-то символичное, ведь с каждым шагом воздух всё сильнее давит, и как будто становится гуще, тебя неумолимо тянет к земле, и такое чувство, словно это наваливаются тяжелой громадой те страшные события, которые хранит в себе окроплённая кровью священная земля Кургана. А теперь…теперь я не могу просто так смотреть на эти холодные каменные монументы, которые несут в себе такое молчаливое отчаяние, такую душераздирающую скорбь, что кажется, будто каждое мгновение великой битвы материализовалось в них.… Слишком уж много мною было прочитано, увидено и осмысленно, чтобы равнодушно относиться к тем невообразимым, поражающим своей жестокостью, событиям. Читайте наш сайт, как интересную книгу! Каждый день мы добавляем несколько новых статей о городах и других географических объектах. Последние добавленные статьи отображаются в центральном столбце главной страницы в блоке "Точки на карте". Двести суток длилась Сталинградская битва. На протяжении этого времени, неся большие людские потери, защитники Сталинграда защищали один из важнейших, из стратегической точки зрения, городов страны. Здешняя земля была изрыта снарядами и пулями, в городе не осталось целых зданий вообще. Великолепным памятником в честь той героической защиты стал мемориальный комплекс, который расположен на Мамаевом кургане это место, где развертывались одни из жесточайших сражений за город. Сразу после войны появилась идея увековечить память погибших, защищая родную страну на волжских берегах. Но задуманный проект был настолько масштабным, что понадобилось несколько лет для подготовки и строительства комплекса. Началось возведение мемориала в мае 1959 г. Назвали его памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы. Каждый элемент и скульптура этого колоссального памятника сохраняет незабываемые впечатления тех, кто здесь побывал. На нашем сайте вы можете заказать трансфер из аэропорта или вокзала до памятника архитектуры Мамаев курган, получить информацию о памятнике архитектуры Мамаев курган, заказать тур, обсудить путешествия в памятник архитектуры Мамаев курган на форуме.