В 7 одинаковых автобусах 280 мест.Сколько мест в 10таких автобусах? Помогите! :-)
Математика
В 7 одинаковых автобусах 280 мест.Сколько мест в 10таких автобусах? Помогите! :-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 280:7=40(мест)-в 1 автобусе 2)40*10=400(мест) в 10 автобусах
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