Запиши четыре произведения, которых один множитель-трехзначное число, а остальны??- три двойки и три пятерки
Математика
Запиши четыре произведения, которых один множитель-трехзначное число, а остальны??- три двойки и три пятерки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
235×222=52170 184×555=102675 789×222=350316 349×555=193695
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Напишите пожалуйста сочинение на тему "Памятник Мамаев курган. Мои впечатления". буду очень признательна!)