Запиши четыре произведения, которых один множитель-трехзначное число, а остальны??- три двойки и три пятерки

Математика
Запиши четыре произведения, которых один множитель-трехзначное число, а остальны??- три двойки и три пятерки
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Гость:
235×222=52170  184×555=102675   789×222=350316   349×555=193695
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