1. Закончи запись: 3дес.•4= 24дес.•5= 14сот.•3= 23сот.•6= 2. Закончи запись: 1/10 часть центнера состовляет…кг. 1/5 часть метра состовляет…см. 1/4 часть суток состовляет…часов. 1/4 часть века состовляет…лет. 1/10часть...
Математика
1. Закончи запись: 3дес.•4= 24дес.•5= 14сот.•3= 23сот.•6= 2. Закончи запись: 1/10 часть центнера состовляет…кг. 1/5 часть метра состовляет…см. 1/4 часть суток состовляет…часов. 1/4 часть века состовляет…лет. 1/10часть рубля состовляет… копеек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3дес это 30 30*4=120 240*5=1200 14000*5=70 000 23 000*6=138 000 1/10 ц=10 кг 1/5=20 см 1/4суток=6 часов 1/4 века=25 лет 1/10 рубля=10 коп
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