Из сливок получили 18 кг масла, что составляет одну пятую массы сливок. Сколько было взято сливок
Математика
Из сливок получили 18 кг масла, что составляет одну пятую массы сливок. Сколько было взято сливок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/1х5=90(кг) ответ 90 килограмм сливок
Гость:
[latex]18:\frac{1}{5}=18\cdot\frac{5}{1}=18\cdot5=90[/latex] (кг) - сливки. Ответ: для получения 18 кг масла было взято 90 кг сливок.
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