cочинение-рассуждение по теме"нужно ли мыть посуду"

Гость: Гость:

нужно ли мыть посуду спросит каждый ,как подумаете вы ?. Есле спросить у взрослых они обязательно скажут да ? А есле малыша лет7 он скажет я незачто не буду её мыть! Но а как вы ответите на этот вопрос "я знаю что это надо делать но я не буду"- вам лен но вы это не скажете как же быть* НАДО ПОМОГАТЬ МАМАЕ С УБОРКОЙ И МОЙКОЙ ПОСУДЫ!