Найти площадь круга,радиус которого равен 3 см.
Математика
Найти площадь круга,радиус которого равен 3 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=PR^2 S=3.14*9 = 28.26 см квадратных
Гость:
Ответ: приблизительно 28.27
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