сочинение-самое яркое событие моего детства..
Литература
сочинение-самое яркое событие моего детства..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самое яркое событие моего детства это то что нельзя забыть .Напрмер для меня самое яркое событие это как я поступол в 1 класс,моё день рождение ,каждая минута моей жизни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
нужно вставить буквы! Внач_ле Настя срывала с плет_ каждую яго_ку отдел_но,для каждой краснен_кой н_клонялась к з_мле.Но скоро из-за одной ягодк_ н...
Математика
Математика
Как написать краткое условие задачи.С одной грядки снали 10 кабачков,а с другой на 2 кабачка меньше.Снятые кабачки разложили поровну в 6 сеток.Скол...