сочинение-самое яркое событие моего детства..

Литература
сочинение-самое яркое событие моего детства..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самое яркое событие моего детства это то что нельзя забыть .Напрмер для меня самое яркое событие это как я поступол в 1 класс,моё день рождение ,каждая минута моей жизни
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