4 бутылки воды весят3 кг ,Сколько весят 68 таких бутылок воды
Математика
4 бутылки воды весят3 кг ,Сколько весят 68 таких бутылок воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 б =3 кг 68 б= ? кг 3 кг=3000гр 3000/4=750 ГР весит 1 бутылка 68*750=51000 гр весят 68 бутылок 51000гр=51 кг Ответ 51 килограмм весят 68 бытылок если проходили пропорции то 4 б =3 кг 68 б= х кг (4*х)/(3*68) 4х/204 х=51
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