ДЛИНА ШАГА ЧЕЛОВЕКА ОКОЛО 70см. КАКОЙ ПУТЬ ОН ПРОШЁЛ ,ЕСЛЕ СДЕЛАЛ 7000 ШАГОВ

Математика
ДЛИНА ШАГА ЧЕЛОВЕКА ОКОЛО 70см. КАКОЙ ПУТЬ ОН ПРОШЁЛ ,ЕСЛЕ СДЕЛАЛ 7000 ШАГОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*7000=490000 см             
Гость:
1) 70*7000=490000 см = 4900 м = 4,9 км 2) 
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