ДЛИНА ШАГА ЧЕЛОВЕКА ОКОЛО 70см. КАКОЙ ПУТЬ ОН ПРОШЁЛ ,ЕСЛЕ СДЕЛАЛ 7000 ШАГОВ

Математика

ДЛИНА ШАГА ЧЕЛОВЕКА ОКОЛО 70см. КАКОЙ ПУТЬ ОН ПРОШЁЛ ,ЕСЛЕ СДЕЛАЛ 7000 ШАГОВ

Автор: Гость