Небольшие по весу ледоколы не могут сломать лёд многометровой толщины. Почему же это удается сделать тяжелым ледоколам?
Физика
Небольшие по весу ледоколы не могут сломать лёд многометровой толщины. Почему же это удается сделать тяжелым ледоколам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тяжёлым ледоколам удаётся сломать многометровый лёд т.к. их масса намного больше чем у менее крупных ледоколов,а значит и больше сила,с которой ледокол давит на лёд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Общая протяженность реки Есиль равна 2450 км.Протяженность части реки,протекающей по территории Казахстана,равна 1400км,Какая часть реки протекает ...
Математика
Футболист, подбрасывая мяч ногой, сообщил ему начальную скорость 20 м/с. Взлетит ли мяч выше березы, высота которой 15 м? Взлетит ли он выше дома, ...