Небольшие по весу ледоколы не могут сломать лёд многометровой толщины. Почему же это удается сделать тяжелым ледоколам?

Физика
Небольшие по весу ледоколы не могут сломать лёд многометровой толщины. Почему же это удается сделать тяжелым ледоколам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тяжёлым ледоколам удаётся сломать многометровый лёд т.к. их масса намного больше чем у менее крупных ледоколов,а значит и больше сила,с которой ледокол давит на лёд.
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