Общая протяженность реки Есиль равна 2450 км.Протяженность части реки,протекающей по территории Казахстана,равна 1400км,Какая часть реки протекает по территории?

Гость: Гость:

Для того чтобы найти часть от целого разделим эту часть на целое: 1400/2450 Сократим 140/245 Еще сократим 28/49 И еще =) 4/7 4/7- уже не сократить значит 4/7 часть реки Ответ:4/7 части.