Общая протяженность реки Есиль равна 2450 км.Протяженность части реки,протекающей по территории Казахстана,равна 1400км,Какая часть реки протекает по территории?
Математика
Общая протяженность реки Есиль равна 2450 км.Протяженность части реки,протекающей по территории Казахстана,равна 1400км,Какая часть реки протекает по территории?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{1400}{2450}=\frac{140}{245}=\frac{28}{49}=\frac{4}{7}[/latex] Ответ: [latex]\frac{4}{7}[/latex]
Гость:
Для того чтобы найти часть от целого разделим эту часть на целое: 1400/2450 Сократим 140/245 Еще сократим 28/49 И еще =) 4/7 4/7- уже не сократить значит 4/7 часть реки Ответ:4/7 части.
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