Футболист, подбрасывая мяч ногой, сообщил ему начальную скорость 20 м/с. Взлетит ли мяч выше березы, высота которой 15 м? Взлетит ли он выше дома, высота которого 22 м?
Математика
Футболист, подбрасывая мяч ногой, сообщил ему начальную скорость 20 м/с. Взлетит ли мяч выше березы, высота которой 15 м? Взлетит ли он выше дома, высота которого 22 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=V0^2/2g h=20^2/20=400/20=20 м Ответ: максимльная высота 20 метров
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