Футболист, подбрасывая мяч ногой, сообщил ему начальную скорость 20 м/с. Взлетит ли мяч выше березы, высота которой 15 м? Взлетит ли он выше дома, высота которого 22 м?

Математика

Футболист, подбрасывая мяч ногой, сообщил ему начальную скорость 20 м/с. Взлетит ли мяч выше березы, высота которой 15 м? Взлетит ли он выше дома, высота которого 22 м?

Автор: Гость