Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч через 3 ч вслед за ним вышел электронный поезд со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов после своего выходаэлектропоезд догонит тиварный поезд?

Математика

Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч через 3 ч вслед за ним вышел электронный поезд со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов после своего выходаэлектропоезд догонит тиварный поезд?

Автор: Гость