Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч через 3 ч вслед за ним вышел электронный поезд со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов после своего выходаэлектропоезд догонит тиварный поезд?
Математика
Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч через 3 ч вслед за ним вышел электронный поезд со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов после своего выходаэлектропоезд догонит тиварный поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50x3=150(км)-было между ними сначала. 2)80-50=30(км)-скорость сближения. 3)150:30=5(ч)-время встречи.
Гость:
50*3=150км прошел товарный поезд до выхода электропоезда 80-50=30км/ч скорость сближения 150/30=5 часов ответ через 5 часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд
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