научите пожалуйста как вообще определять степень окисления элементов в соединениях???

Химия
научите пожалуйста как вообще определять степень окисления элементов в соединениях???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
например вода , есть элементы у которых степень окисления постоянна: кислород 2-, водород 1+, натрий 1+, например вещество серная кислота два водорода, одна сера, и 4 кислорода, вот считай, кислород 4*-2=-8, водород 2*1+=2, и простейшее уравнение -8+X+2=0 отсюда икс равен 6+ Просто тебе нужно знать степень окисления у веществ у которых она постоянна,  а у тех у кого она переменна она просто выщитывается из про простейших уравнений, пиши если что, подскажу
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