научите пожалуйста как вообще определять степень окисления элементов в соединениях???
Химия
научите пожалуйста как вообще определять степень окисления элементов в соединениях???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
например вода , есть элементы у которых степень окисления постоянна: кислород 2-, водород 1+, натрий 1+, например вещество серная кислота два водорода, одна сера, и 4 кислорода, вот считай, кислород 4*-2=-8, водород 2*1+=2, и простейшее уравнение -8+X+2=0 отсюда икс равен 6+ Просто тебе нужно знать степень окисления у веществ у которых она постоянна, а у тех у кого она переменна она просто выщитывается из про простейших уравнений, пиши если что, подскажу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Экономика
Химия
закончите уравнение реакций,которые практически возможны. 1) ZN+CUCI2 - 2)CU+HCI - 3)CU+MG(NO3)2 - 4)AL+H2SO4 - 5)CA+H2O - 6)AG+H2O -
Алгебра
В настоящее время в фирме "Пегас" на выезде находятся 25 машин такси разного цвета :15 красных,8 белых и остальные- синие.Клиент делает вызов в это...