написать про олимпийские игры на английском языке

Олимпи́йские игры, — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года.Первые олимпийские игры начали проводиться в Древней Греции.Они как бы представляли релегиозный праздник. На время проведения игр объявлялось священное перемирие , в это время нельзя было вести войну, хотя это неоднократно нарушалось. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ – крупнейшие спортивные соревнования древности. ______________________________________________________________________ The Olympic games, — the largest international complex sports competitions which are spent each four years. The first Olympic games have started to be spent in the Ancient Greece. They as though represented релегиозный a holiday. For the period of carrying out of games the sacred armistice appeared, at this time it was impossible to wage war though it was repeatedly broken. The OLYMPIC GAMES of ANCIENT Greece – the largest sports competitions of an antiquity.