в квадрате ABCD сторона AB=2.Найдите скалярное произведение CD*CA
Геометрия
в квадрате ABCD сторона AB=2.Найдите скалярное произведение CD*CA
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=DC=CD=AD=2 см, по теореме пифагора найдем диаганаль AC=[latex]=\sqrt{AB^2+BC^2}= \sqrt {2^2+2^2} =2\sqrt{2}[/latex] CD*CA(векторы оба )= произведение длин этих вектаров на sin угла между ними sin a= 90/2= 45 тк, в квадрате все углы равны 90 градусов и диаганаль делит угол пополам, тогда CD*CA (векторы) = [latex]|2|*|2\sqrt{2}|*sin{\alpha}=|2|*|2\sqrt{2}|*sin{45}=|2|*|2\sqrt{2}|*\frac{1}{\sqrt2}=\frac{4\sqrt2}{\sqrt2}=4[/latex] Ответ 4
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