КВАДРАТНЫЙ КУСОК БУМАГИ СО СТОРОНОЙ 10 СМ РАЗРЕЗАЮТ НА КВАДРАТА ПЛОЩАДЬЮ 25КВ.СМ. КАЖДЫЙ КВАДРАТ РАЗРЕЗАЮТ НА ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА. сКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Математика
КВАДРАТНЫЙ КУСОК БУМАГИ СО СТОРОНОЙ 10 СМ РАЗРЕЗАЮТ НА КВАДРАТА ПЛОЩАДЬЮ 25КВ.СМ. КАЖДЫЙ КВАДРАТ РАЗРЕЗАЮТ НА ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА. сКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь куска бумаги 100см2, следавательно получается 4 квадрата с площадью 25 см2. 4*2=8.Ответ:8
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