КВАДРАТНЫЙ КУСОК БУМАГИ СО СТОРОНОЙ 10 СМ РАЗРЕЗАЮТ НА КВАДРАТА ПЛОЩАДЬЮ 25КВ.СМ. КАЖДЫЙ КВАДРАТ РАЗРЕЗАЮТ НА ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА. сКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Математика

КВАДРАТНЫЙ КУСОК БУМАГИ СО СТОРОНОЙ 10 СМ РАЗРЕЗАЮТ НА КВАДРАТА ПЛОЩАДЬЮ 25КВ.СМ. КАЖДЫЙ КВАДРАТ РАЗРЕЗАЮТ НА ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА. сКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

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