На один конверт надо наклеить а марок.Сколько марок надо наклеить на 3 конверта?(а=2, а=3,а =8)

Математика
На один конверт надо наклеить а марок.Сколько марок надо наклеить на 3 конверта?(а=2, а=3,а =8)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3а а=2, 3*2=6 а=3, 3*3=9 а=8, 3*8=24  
Гость:
1) а=2  3*2=6 марок 2) а=3  3*3=9 марок 3) а=8  3*8=24 мрки
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