На один конверт надо наклеить а марок.Сколько марок надо наклеить на 3 конверта?(а=2, а=3,а =8)

Математика

На один конверт надо наклеить а марок.Сколько марок надо наклеить на 3 конверта?(а=2, а=3,а =8)

Автор: Гость