Упростите выражение: (m+3)(m-3)-m(m+1)

Алгебра
Упростите выражение: (m+3)(m-3)-m(m+1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 (m+3)(m-3)-m(m+1)=m²-9-m²-m=-9-m
Гость:
[latex](m+3)(m-3)-m(m+1)=m^{2}-9-m^{2}-m=(m^{2}-m^{2})-m-9=-m-9=-(m+9)[/latex]
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