На перемене 4 ученика остались работать в кабинете за своими компьютерами, а 7/9 всех компьютеров освободились.Вколько всего компьютеров в кабинете?

Математика

На перемене 4 ученика остались работать в кабинете за своими компьютерами, а 7/9 всех компьютеров освободились.Вколько всего компьютеров в кабинете?

Автор: Гость