На перемене 4 ученика остались работать в кабинете за своими компьютерами, а 7/9 всех компьютеров освободились.Вколько всего компьютеров в кабинете?

Математика
На перемене 4 ученика остались работать в кабинете за своими компьютерами, а 7/9 всех компьютеров освободились.Вколько всего компьютеров в кабинете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 это 2/9 х это 1 4=2/9х х=4/(2/9)=4/2*9=18 Ответ 18 компьютеров
Гость:
4 ученика занимают 1-7/9=2/9 компьютеров, значит 2 ученика занимают 1/9  компьютеров. 2*9=18 компьютеров в классе 
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