Два резистора, сопротивление которых 20 и 30 Ом, включены в электрическую цепь напряжением 24 В. Какова сила тока в этой цепи при последовательном и параллельном соединении резисторов?

Физика

Два резистора, сопротивление которых 20 и 30 Ом, включены в электрическую цепь напряжением 24 В. Какова сила тока в этой цепи при последовательном и параллельном соединении резисторов?

Автор: Гость