Два резистора, сопротивление которых 20 и 30 Ом, включены в электрическую цепь напряжением 24 В. Какова сила тока в этой цепи при последовательном и параллельном соединении резисторов?
Физика
Два резистора, сопротивление которых 20 и 30 Ом, включены в электрическую цепь напряжением 24 В. Какова сила тока в этой цепи при последовательном и параллельном соединении резисторов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=U/R последовательное соединение I=24/(20+30)=0.48А параллельное соединение I=24/12=2А сопротивление во втором случае равно 1/R=1/20+1/30=1/12 отсюда R=12Ом
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