Как написать краткое условие задачи.С одной грядки снали 10 кабачков,а с другой на 2 кабачка меньше.Снятые кабачки разложили поровну в 6 сеток.Сколько кабачков оказалось в каждой сетке?

с первой 10 со второй 10-2=8 10+8=18 шесть сеток 18/6=3 итого: в каждой сетке по три кабачка

Гость: Гость:

1гр--10 к 2 гр на 2 к меньше все к в 6 сеток (это можно написать здесь , а можно после фигурной скобки) ск к в 1 сетке? 1) 10-2=8 к во второй сетке 2)(8+10)/6=3 кабачка Ответ по 3 кабачка в одной сетке