нужно вставить буквы! Внач_ле Настя срывала с плет_ каждую яго_ку отдел_но,для каждой краснен_кой н_клонялась к з_мле.Но скоро из-за одной ягодк_ н_клоняться перестала,ей бол_ше х_телось. Бывало,ран_ше,дома ч_су не п_работает Н...

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нужно вставить буквы! Внач_ле Настя срывала с плет_ каждую яго_ку отдел_но,для каждой краснен_кой н_клонялась к з_мле.Но скоро из-за одной ягодк_ н_клоняться перестала,ей бол_ше х_телось. Бывало,ран_ше,дома ч_су не п_работает Настен_ка,чтобы не вспомнился брат,чтобы не з_хотелось с ним п_р_кликнуться. А вот тепер_ она и не помнит,что любимый брат там где-то,в тёмном болот_,г_лодный идёт.Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкв_. Было только один раз вроде пробуждения от жадност_:она вдруг понялачто где-то с_шла с тр_пы.

Автор: Гость