сочинение-рассуждение на тему:уважай мысли и чувства братьев своих
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сочинение-рассуждение на тему:уважай мысли и чувства братьев своих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет) Рада буду помочь)) Я считаю,что в коллективе должно быть взаимопонимание, толерантность и терпение. Это самое главное, потому что брат-не всегда друг, но друг-всегда брат. Даже если я не согласна с мыслью друга, или брата, я должна и обязана смириться с этим, или найти перспективу. Мы,люди должны беречь и дорожить нашими братьями, людьми,которые нам дороги и не безразличны. Дружба-это тоже определенное чувство, поэтому я как бы "дружу" своих братьев)))
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