сочинение-рассуждение на тему:уважай мысли и чувства братьев своих

Гость: Гость:

Привет) Рада буду помочь)) Я считаю,что в коллективе должно быть взаимопонимание, толерантность и терпение. Это самое главное, потому что брат-не всегда друг, но друг-всегда брат. Даже если я не согласна с мыслью друга, или брата, я должна и обязана смириться с этим, или найти перспективу. Мы,люди должны беречь и дорожить нашими братьями, людьми,которые нам дороги и не безразличны. Дружба-это тоже определенное чувство, поэтому я как бы "дружу" своих братьев)))