составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых можно доказать, что исследуемое вещество является: а) хлоридом аммония; б) сульфатом аммония
Химия
составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых можно доказать, что исследуемое вещество является: а) хлоридом аммония; б) сульфатом аммония
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NH4Cl +Na2CO3 = 2NaCl+H2O+CO2+2NH3 -выделение амиака NH4Cl+ AgNO3 = NH4NO3 + AgCl - белый осадок (NH4)2SO4 +Na2CO3 = Na2SO4+H2O+CO2+2NH3 -выделение амиака (NH4)2SO4+ BaCl2 = 2NH4Cl+ BaSO4 - белый осадок
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