составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых можно доказать, что исследуемое вещество является: а) хлоридом аммония; б) сульфатом аммония

Химия

составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых можно доказать, что исследуемое вещество является: а) хлоридом аммония; б) сульфатом аммония

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