составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых можно доказать, что исследуемое вещество является: а) хлоридом аммония; б) сульфатом аммония

Химия
составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых можно доказать, что исследуемое вещество является: а) хлоридом аммония; б) сульфатом аммония
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NH4Cl +Na2CO3 = 2NaCl+H2O+CO2+2NH3 -выделение амиака  NH4Cl+ AgNO3 = NH4NO3 + AgCl - белый осадок  (NH4)2SO4 +Na2CO3 = Na2SO4+H2O+CO2+2NH3 -выделение амиака  (NH4)2SO4+ BaCl2 = 2NH4Cl+ BaSO4 - белый осадок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
сочинение-самое яркое событие моего детства..
Ответить
Русский язык
нужно вставить буквы! Внач_ле Настя срывала с плет_ каждую яго_ку отдел_но,для каждой краснен_кой н_клонялась к з_мле.Но скоро из-за одной ягодк_ н...
Ответить
Математика
Выразите в метрах 4/20 км
Ответить
Математика
Как написать краткое условие задачи.С одной грядки снали 10 кабачков,а с другой на 2 кабачка меньше.Снятые кабачки разложили поровну в 6 сеток.Скол...
Ответить
Математика
4 бутылки воды весят3 кг ,Сколько весят 68 таких бутылок воды
Ответить