когда прошло 180 серий нового телефильма "Приключения первоклассника", то осталось посмотреть четвертую часть всего телесериала. Сколько серий включает новый телесериал?

Математика
когда прошло 180 серий нового телефильма "Приключения первоклассника", то осталось посмотреть четвертую часть всего телесериала. Сколько серий включает новый телесериал?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось посмотреть [latex]\frac{1}{4}[/latex] часть сериала, значит прошло [latex]1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}[/latex] части сериала. 180/3=60 - серий в [latex]\frac{1}{4}[/latex] части сериала. 60*4=240 - серий всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
сочинение или сказка на тему "что было если бы не было силы трения"
Ответить
Математика
как вставить скобки и знаки рипинания в такое равенство : 1 2 3 4 5 6 7 =8 ?
Ответить
Математика
Найти площадь круга,радиус которого равен 3 см.
Ответить
Геометрия
Стороны одного треугольника равны 21 см , 27 см , 12 см . Стороны другого треугольника относятся как 7 : 9 : 4 , а его большая сторона равна 54 см ...
Ответить
Русский язык
сочинение-рассуждение на тему:уважай мысли и чувства братьев своих
Ответить