когда прошло 180 серий нового телефильма "Приключения первоклассника", то осталось посмотреть четвертую часть всего телесериала. Сколько серий включает новый телесериал?
Математика
когда прошло 180 серий нового телефильма "Приключения первоклассника", то осталось посмотреть четвертую часть всего телесериала. Сколько серий включает новый телесериал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось посмотреть [latex]\frac{1}{4}[/latex] часть сериала, значит прошло [latex]1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}[/latex] части сериала. 180/3=60 - серий в [latex]\frac{1}{4}[/latex] части сериала. 60*4=240 - серий всего
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