когда прошло 180 серий нового телефильма "Приключения первоклассника", то осталось посмотреть четвертую часть всего телесериала. Сколько серий включает новый телесериал?

Математика

когда прошло 180 серий нового телефильма "Приключения первоклассника", то осталось посмотреть четвертую часть всего телесериала. Сколько серий включает новый телесериал?

Автор: Гость