как вставить скобки и знаки рипинания в такое равенство : 1 2 3 4 5 6 7 =8 ?

Математика
как вставить скобки и знаки рипинания в такое равенство : 1 2 3 4 5 6 7 =8 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+2+3-4)+5-6+7=8   (1+2)+3-4+5-6+7=8
Гость:
(1+2+3)-4+5-6+7=8             ----------------------------------------------
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