сочинение или сказка на тему "что было если бы не было силы трения"

Гость: Гость:

Был и у нас такой геморой. ))) Представьте себе, что по дороге едет автомобиль со скоростью 70 км в час, вдруг, на дорогу выбегает anastasiaBES, водитель отчаянно жмёт на педаль тормоза, но а автомобиль не может затормозить так как отсутствует сила трения... Люди просто не погли бы двигаться, не могли брать в руки вещи, проще говроря на земле не было бы жизни...