Журнал объявил конкурс детских рисунков,в котором приняли участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000детей?

Математика
Журнал объявил конкурс детских рисунков,в котором приняли участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000детей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 000*9=90 000 Ответ: 90 тысяч подписчиков у журнала.
Гость:
1/9=10000подписчиков значит- 9*10000=90000 ответ:у жирнала 90000 подписчиков
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