Журнал объявил конкурс детских рисунков,в котором приняли участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000детей?

Математика

Журнал объявил конкурс детских рисунков,в котором приняли участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000детей?

Автор: Гость