На платье для первой куклы было израсходовано 6/25 м ткани, а на платье для второй куклы-9/25 м ткани. Сколько ткани было израсходовано на оба платья? На сколько больше ткани было израсходовано на платье второй куклы, чем на пл...
Математика
На платье для первой куклы было израсходовано 6/25 м ткани, а на платье для второй куклы-9/25 м ткани. Сколько ткани было израсходовано на оба платья? На сколько больше ткани было израсходовано на платье второй куклы, чем на платье первой куклы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100/25х6=24(см)- столько на первое платье 100/25х9=36(см)-столько на второе платье 36+24=60(см)-столько всего 36-24=12(см)-на столько больше
Гость:
1. Сколько ткани было израсходовано на платье для первой куклы? (1м=100см) 100:25*6=24 (см) 2. Сколько ткани было израсходовано на платье для второй куклы? (1м=100см) 100:25*9=36 (см) 3. Сколько ткани было израсходовано на оба платья? 24+36=60 (см) 3. На сколько больше ткани было израсходовано на платье второй куклы, чем на платье первой куклы? 36-24=12(см) Ответ: На 12 сантиметров больше ткани было израсходовано на платье второй куклы, чем на платье первой куклы.
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